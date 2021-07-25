“Красотка”, “Шикарная”. Седокова в плаще на бикини взбудоражила подписчиков

“Любовь – это когда постишь фото в миллионный Instagram, а тебя волнует лишь один лайк”, – подписала она снимок.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

“Аня похудела”, – написала gudsonechko.

“Шикарная”, – отметила vanessa_li_43.

“Красотка”, – добавила makpal_89_3.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце.

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

У певицы трое детей: две дочери: Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского “Динамо” Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Гектор (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

Сейчас Седокова замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Свадьба состоялась в сентябре 2020 года.

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