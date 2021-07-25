Первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу стал японец
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Хоригоме выиграл сорвенования, набрав 37,18 балла. Его соперниками были бразилец Кельвин Хофер, который занял второе место, и американец Джаггер Итон, он получил бронзовую медаль.
Хоригоме родился в 1999 году, он является пятикратным чемпионом международных соревнований по скейтбордингу.
Соревнования по скейтбордингу в рамках Олимпиады проводятся впервые. Международный Олимпийский комитет признал этот вид спорта олимпийским в 2016 году.
Контекст:
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет