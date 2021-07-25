 

Первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу стал японец

25.07.2021, 11:48, Новости дня
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Хоригоме выиграл сорвенования, набрав 37,18 балла. Его соперниками были бразилец Кельвин Хофер, который занял второе место, и американец Джаггер Итон, он получил бронзовую медаль.

Хоригоме родился в 1999 году, он является пятикратным чемпионом международных соревнований по скейтбордингу.

Соревнования по скейтбордингу в рамках Олимпиады проводятся впервые. Международный Олимпийский комитет признал этот вид спорта олимпийским в 2016 году.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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