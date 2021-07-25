“Это п…здец”, “Дно”. Maruv ошарашила фанов новым откровенным образом

В ролике Maruv выступила “дирижером” для своей команды, которая под чужой звук “спела” фразу “Ты ах…енная”.

“Оставлю это тут. Моя легкая настроечка перед концертом”, – подписала пост певица.

Maruv на видео предстала в откровенном черном наряде и с ярким макияжем.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

“Это п…здец”, – прокомментировала zinalina77.

“Можно сексуально, а можно вульгарно. Это второй вариант”, – написал shabaz_shabazov.

“Дно”, – отметила okcanabogdanivan.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

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