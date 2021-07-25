 

За сутки в РФ выявили 24 тыс. случаев коронавируса

25.07.2021, 11:42, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 24 тыс. 72 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 24 тыс. 72 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3406, Московской области – 2191, Санкт-Петербурге – 1934.

Всего в стране выявлено 6 126 541 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 490 634 человек, из них 18 678 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 779 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 153 874 человек.

Накануне, 24 июля, в РФ выявили 23 тыс. 947 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 125.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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