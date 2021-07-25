 

Путин: У ВМФ РФ есть все необходимое для гарантированной защиты страны

25.07.2021, 11:42, Новости дня
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Россия способна найти и нанести военный удар любому противнику, у МВФ РФ есть все необходимое для гарантированной защиты страны, сообщил президент Владимир Путин во время главного Военно-морского парада в Петербурге в честь 325-летия создания российского флота.

«Сегодня у Военно-морского флота РФ есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», – передает его слова РИА «Новости».

Также Путин отметил, что РФ постоянно и успешно совершенствует новые виды вооружениея.

«Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ начался в Петербурге с прохождения группы противодиверсионных катеров, которую возглавляет «Нахимовец».

В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт, где пройдет главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота. Глава государства на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с Днем военно-морского флота.



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