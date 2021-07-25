В Башкирии разбился пилот дельтаплана

Дельтаплан без мотора упал в Башкирии, его пилот погиб, информирует ГУМЧС по региону.

«Произошло падение дельтаплана без мотора. В результате происшествия пострадал 1 взрослый человек, личность устанавливается. К сожалению, в 10:40 мск. констатирована смерть дельтапланериста», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Уточняется, что инцидент произошел в 9.40 мск в Учалинском районе на расстоянии пяти километров от села Старобайрамгулово на горе Кумас.

Ранее возле города Первоуральск в Свердловской области произошло крушение мотопараплана, два человека пострадали.