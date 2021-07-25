Мнение: Великое переселение программистов

Власти ОАЭ собираются переманить к себе 100 тысяч программистов в течение 5 лет. Им выдадут золотые визы, чтобы это ни значило, и, видимо, обеспечат комфортные условия для жизни. Идея в том, чтобы эти программисты наплодили кучу айти-предприятий, повысив технологический уровень арабского государства:

https://prian.ru/news/oae-zapustili-zolotye-vizy-dlya-programmistov.html

Лично я сомневаюсь, что программистам в ОАЭ будет комфортно. Судя по рассказам бывалых айтишников, деловая культура на Ближнем Востоке оставляет желать много лучшего. Известны случаи, когда заказчики на переговорах доставали ножи, чтобы побудить программистов быть более сговорчивыми по срокам и по деньгам.

Вместе с тем саму идею привлечения иностранных программистов я нахожу весьма интересной. Программисты — публика умная, образованная и обеспеченная, то есть это именно те люди, которые украшают собой любое общество. До власти допускать программистов не стоит, пример Джеффа Безоса достаточно нагляден, но в качестве граждан программисты хороши. Они платят больше налогов, реже совершают преступления и, вообще, двигают вперёд страну, в которой живут. На мой взгляд, Россия сильно выиграет, если к нам приедут 100-200 тысяч программистов из других стран.

Денег на этот проект потребуется не так много: главное, что нужно иммигрантам, комфортная бюрократия, позволяющая получить паспорт без долгого хождения по инстанциям и без утомительного прохождения разных дурацких квестов. Пожалуй, для проверки претендентов достаточно будет провести два собеседования, выявляющие, действительно ли будущий россиянин умеет программировать — одно удалённо, в онлайн-режиме, в как можно более удобной форме, а второе уже очно, отсеивающее переодетых жуликов.

Причины, по которым программисты захотят поехать в Россию, понятны. У нас большой рынок труда, комфортная и дешёвая жизнь, нормально развивающаяся экономика. Наше общество не поражено западной болезнью ЛГБТ-БЛМ, так что иммигрант может рассчитывать на нормальную традиционную жизнь для себя и своих детей. Опять-таки, на Западе смотрят телеканал RT. Пара хороших репортажей про переехавших в Россию программистов, и у многих загорятся глаза.

Полагаю, пригодились бы нам и программисты из других стран, таких как Индия, например. Однако в бедных странах западная пропаганда по-прежнему очень сильна, программисты из этих стран мечтают уехать в Лондон или в Силиконовую долину, а не к нам. Сломать стереотипы будет очень непросто — не факт, что усилия на этом направлении окупятся.

Стоит для порядка упомянуть и программистов из стран бСССР. С ними всё понятно: кто хотел переехать в Россию, давно уже переехал. Кто не переехал, или нашёл себе тёплое местечко на родине, благо в соседних республиках дефицит хороших айтишников стоит весьма остро, или тоже смазывает лыжи в сторону Запада.

Подводя итог — США стали великой страной в том числе благодаря привлечению талантов со всего мира. На мой взгляд, это хорошая практика, России следует её перенять.