Сохранение транзита в обмен на невыгодные закупки газа для Украины неприемлемо – Витренко

22 июля глава “Газпрома” Алексей Миллер сказал, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, когда завершится действующий контракт на транзит. Об этом сообщило “РИА Новости”.

Витренко отметил, что заявление Миллера можно совместить с предыдущими заявлениями президента РФ Владимира Путина. Их цель в том, чтобы Украина договаривалась напрямую с Россией.

“Но эти договоренности – и Путин намекал на это прямо – включали и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И результатом всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит”, – сказал глава “Натфогазу”.

Он подчеркнул, что такое продолжение транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, стране невыгодно.

“Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем мы получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны”, – сказал Витренко.

По его словам, Украина не может верить гарантиям России после военного вторжения.

Контекст:

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет.

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу “Северного потока – 2”. Также в совместном заявлении Кулебы и главы МИД Польши Збигнева Рау говорится, что страны “будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску “Северного потока – 2”.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал соглашение ошибкой, которая “будет дорого стоить”. По словам главы парламентской комиссии по иностранным делам Эстонии Марко Михкельсона, соглашением с ФРГ США дают “зеленый свет” для достройки газопровода.

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой.

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, “Северный поток – 2” достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. В РФ это назвали “бегом с препятствиями по карусели”.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсации за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий. На брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 12 июля Зеленский заявил, что вопрос “Северного потока – 2” должен обсуждаться на саммите лидеров “Нормандской четверки”. Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

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