“Одни визги и оргазмы”, “Голоса нет”. Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом

Выступала Мария в коротком платье и кедах. Она исполнился несколько песен, зрители пританцовывали, подпевали и аплодировали.

Однако далеко не всем подписчикам Поляковой понравилось выступление девушки. В основном – из-за матов в песнях. Также многие из них считают, что вокал Марии не дотягивает до ее матери.

“Отдаленные ноты мамы есть, но девочке эти песни не подходят, я так думаю”, – написала galyusya82.

“Девочка молодец, что пробует себя. Но это не песни, это нескромные вопли. С таким рано в люди выходить”, – считает viktori.sid.

“О чем спор? Голоса нет вообще. Публика собралась поорать”, – отметил olean089.

“Одни визги и оргазмы”, – написал stuartminion7030.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Еще одно видео с выступления Мария опубликовала уже в своем Instagram. В комментариях девушка опять столкнулась с хейтом, но ее поддержала мама.

“Маша! Ты порвала! Реально прыгали все! А это дорогого стоит на концерте, где песни звучали впервые! Не читай говенных комментов, они ничего не значат! Ты в 100 раз талантливее и энергичнее меня в твоем возрасте, мне понадобились годы, чтобы раскрыться! Ты уже открыта, для нового, для творчества, которое ты пишешь сама! В добрый путь! Я горжусь тобой!” – написала Полякова.

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Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Контекст:

Мария Полякова (2005) – старшая дочь Поляковой. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.

В сентябре 2020 года Мария Полякова вместе с друзьями организовала группу “Швы”.

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