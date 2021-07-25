 

“Одни визги и оргазмы”, “Голоса нет”. Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом

25.07.2021, 10:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выступала Мария в коротком платье и кедах. Она исполнился несколько песен, зрители пританцовывали, подпевали и аплодировали.

Однако далеко не всем подписчикам Поляковой понравилось выступление девушки. В основном – из-за матов в песнях. Также многие из них считают, что вокал Марии не дотягивает до ее матери.

“Отдаленные ноты мамы есть, но девочке эти песни не подходят, я так думаю”, – написала galyusya82.

“Девочка молодец, что пробует себя. Но это не песни, это нескромные вопли. С таким рано в люди выходить”, – считает viktori.sid.

“О чем спор? Голоса нет вообще. Публика собралась поорать”, – отметил olean089.

“Одни визги и оргазмы”, – написал stuartminion7030.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Еще одно видео с выступления Мария опубликовала уже в своем Instagram. В комментариях девушка опять столкнулась с хейтом, но ее поддержала мама.

“Маша! Ты порвала! Реально прыгали все! А это дорогого стоит на концерте, где песни звучали впервые! Не читай говенных комментов, они ничего не значат! Ты в 100 раз талантливее и энергичнее меня в твоем возрасте, мне понадобились годы, чтобы раскрыться! Ты уже открыта, для нового, для творчества, которое ты пишешь сама! В добрый путь! Я горжусь тобой!” – написала Полякова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Контекст:

Мария Полякова (2005) – старшая дочь Поляковой. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.

В сентябре 2020 года Мария Полякова вместе с друзьями организовала группу “Швы”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / Греция потребовала от Турции прекратить сейсморазведку в Средиземном море

08.05 / Россия призвала спасти детей из лагеря беженцев «Эль-Холь» в Сирии

27.05 / Самолетам «Белавиа» запретили летать над Словакией

07.07 / WT – Трамп заступился за «краснокожих» в названии американского футбольного клуба

09.04 / МИД РФ потратит 2,3 млрд рублей на цифровую трансформацию

01.07 / “Укрзалізниця” снова запустила поезд в Словакию

16.11 / Камчатская школа-интернат для детей с ОВЗ получила новое оборудование

20.07 / В Москве убили 90-летнюю преподавательницу ВГИК

01.08 / Пьяный житель Луганской области публично сжег флаг Украины. Возбуждено уголовное дело

20.09 / Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу могут быть заблокированы, если Рада не изменит постановление о выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика