В какие страны едут украинцы. Пограничники назвали популярные направления

В ГПСУ назвали Топ-10 стран следования украинцев за шесть месяцев 2021 года.

“Лидером остается Польша – за первое полугодие в соседнее государство ездили более 1,9 млн граждан. Вторую позицию с ростом более чем в шесть раз (по сравнению с первым полугодием 2020 года) заняла Турция – 774,5 тыс. Украинский побывали в этой стране. Третье место с двойным приростом и общим количеством в более чем 705 тыс. поездок занял Египет”, – сообщили в релизе.

В десятке популярных стран также Венгрия, Россия, Румыния, Беларусь, Словакия, Молдова и Объединенные арабские эмираты.

Инфографика: dpsu.gov.ua

Среди иностранных граждан, посещавших Украину за полгода, наибольший прирост показала Турция, из этой страны въехало на 29% больше туристов, чем за аналогичный перио прошлого года.

“На 6% выросло количество граждан Германии. Незначительным в абсолютном количестве, однако очень показательным по сравнению, является рост в полтора раза количества граждан США, прибывающих в Украину в первом полугодии 2021-го”, – уточнили в ГПСУ.

Среди Топ-10 граждан стран, которые проявили наибольший интерес к Украине: Молдова, Россия, Румыния, Беларусь, Турция, Польша, Венгрия, ФРГ, США, Израиль.

Инфографика: dpsu.gov.ua

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