 

“Бабуля легкого поведения”. Волочкова на отдыхе засветила грудь и ноги

25.07.2021, 10:54, Новости дня
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“Греческая виноградная лоза”, – подписала она фото, на котором предстала в летнем платье с глубоким декольте и открытыми ногами.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Жесть, какие некрасивые стопы. Ну вот зачем такое показывать?” – спросила у балерины lorisizikova.

“Опять ноги впереди. Это не эстетично”, – считает vladimir_an_26.

“Ну зачем эти ласты то”, – написала no.nna7600.

“Бабуля легкого поведения”, – прокомментировала olesya_val7.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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