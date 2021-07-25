 

С начала июля в Украине утонуло более 300 человек – ГСЧС

25.07.2021, 10:54, Новости дня
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С начала июля утонуло 310 украинцев, среди них около 40 детей.

“Страшная статистика, которая, к сожалению, не останавливает людей и не заставляет пересмотреть свое отношение к мерам безопасности. Несмотря на постоянные предостережения сотрудников Службы спасения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде”, – заявили в ГСЧС.

Наиболее распространенные причины несчастных случаев на воде связаны с купанием в необорудованных местах, купание в нетрезвом состоянии и купание детей без присмотра

23 июля на пруду в селе Лозоватая Винницкого района спасатели достали из воды тело мужчины 1962 года. Еще один инцидент произошел и в Киевской области, утонул мужчина 1988 года рождения.

“Чудом удалось избежать беды в Запорожской области. Там за сутки 23 июля спасатели трижды привлекались для оказания помощи отдыхающим на Азовском море, которых отнесло от берега на плавсредствах. Речь идет о катамаранах и надувных матрасах”, – отметили в релизе.

Контекст:

о данным ГСЧС, в июне в украинских водоемах погиб 201 человек, из них 35 – дети. Всего с начала года на водоемах страны утонуло 533 человека, из них 54 – дети.

3 июля спасатели призвали украинцев “одуматься и включать мозг”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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