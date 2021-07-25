 

Ученые: Отпуск позволяет избавиться от появившейся седины

25.07.2021, 10:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете установили, что отпуск помогает справиться с появившейся сединой. Волосы во время отдыха восстанавливают свой естественный цвет.
В ходе эксперимента исследователи изучали состояние волос 14 респондентов, которые также записывали в дневник любые стрессовые ситуации в течение дня. После этого, как объяснил автор эксперимента Мартин Пикард, состояние и цвет волос внимательно изучался по всей длине от кончика до фолликул. Один из образцов привлёк внимание учёных, так как у него замечена седина, но ближе к основанию цвет возвращался. Сопоставив дату и время с вернувшимся пигментом, эксперты установили, что это время доброволец находился в отпуске и уровень стресса в его организме был заметно ниже. Это и стало главной причиной избавления от седины.

Данный эксперимент озадачил учёных, так как лабораторные исследования на мышах доказали невозможность избавления от седины, вызванной стрессом. Соавтор эксперимента Раль Паус считает, что всё дело в разности биологий мышей и людей. В частности, волосяные фолликулы ведут себя не аналогичным образом и, вероятнее всего, человек действительно может избавиться от седины, если минимизирует уровень стресса.

Источник: www.epochtimes.com.ua



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.03 / Мнение: Две причины, по которым чиновники доставляют гражданам боль

31.05 / Такой разный Pfizer в Украине

29.05 / Мнение: В России запретили 3 немецких НКО

12.07 / Симоньян: «Планируем продолжать хохотать»

29.03 / Мнение: Поправь локус и снизь планку

09.10 / В Киргизии обстреляли автомобиль с бывшим президентом страны

21.05 / В Пермском крае школьник напал на учительницу

12.12 / Боль грызет нас изнутри

10.12 / Мнение: Познер и демократия

11.01 / Скандалы: Новая нефть «Системы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика