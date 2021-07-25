Ученые: Отпуск позволяет избавиться от появившейся седины

Учёные из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете установили, что отпуск помогает справиться с появившейся сединой. Волосы во время отдыха восстанавливают свой естественный цвет.

В ходе эксперимента исследователи изучали состояние волос 14 респондентов, которые также записывали в дневник любые стрессовые ситуации в течение дня. После этого, как объяснил автор эксперимента Мартин Пикард, состояние и цвет волос внимательно изучался по всей длине от кончика до фолликул. Один из образцов привлёк внимание учёных, так как у него замечена седина, но ближе к основанию цвет возвращался. Сопоставив дату и время с вернувшимся пигментом, эксперты установили, что это время доброволец находился в отпуске и уровень стресса в его организме был заметно ниже. Это и стало главной причиной избавления от седины.

Данный эксперимент озадачил учёных, так как лабораторные исследования на мышах доказали невозможность избавления от седины, вызванной стрессом. Соавтор эксперимента Раль Паус считает, что всё дело в разности биологий мышей и людей. В частности, волосяные фолликулы ведут себя не аналогичным образом и, вероятнее всего, человек действительно может избавиться от седины, если минимизирует уровень стресса.

Источник: www.epochtimes.com.ua