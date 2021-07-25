Мнение: Парады на день ВМФ

Военно-морские парады ко Дню ВМФ.

Трансляция военно-морского парада ко Дню ВМФ в Питере.

Парад в Севастополе.



У нас несмотря на заявления, что парад пройдет без зрителей, все дружно забили на ограничения и как обычно, набережные были полны людей, хоть их и было меньше, чем скажем в прошлом году.

Камчатка.

Владивосток

Всех причастных и служивших на флоте с праздником! С денем ВМФ!

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