Мнение: Парады на день ВМФ
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Военно-морские парады ко Дню ВМФ.
Трансляция военно-морского парада ко Дню ВМФ в Питере.
Парад в Севастополе.
У нас несмотря на заявления, что парад пройдет без зрителей, все дружно забили на ограничения и как обычно, набережные были полны людей, хоть их и было меньше, чем скажем в прошлом году.
Камчатка.
Владивосток
Всех причастных и служивших на флоте с праздником! С денем ВМФ!
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Источник: Colonel Cassad
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