 

Мнение: Баланс

25.07.2021, 10:34, Разное
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Пришло время бразильского штамма «Гамма». Французские и гвианские ученые (впрочем, это одно и то же) выяснили, что его заразность необычайно высока, и вакцинация не является препятствием для заболевания. До 60 процентов ранее вакцинированных заболевает при столковались с «Гаммой».

Однако есть и хорошие новости: летальность новой разновидности существенно ниже. Об этом сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Строго говоря, всё идёт по плану. Вирус мутирует в направлении заразности, снижая при этом свои летальные свойства. При этом наиболее эффективно выполняется базовая задача любого живого организма: максимально «разбросать» свой генетический материал. Гибель носителя в таком случае является негативным фактором с точки зрения решения этой задачи. Поэтому баланс «заразность-летальность» смещается в сторону первого компонента.

Природа живет по своим законам, и судя по всему, ещё год-полтора, и страшный коронавирус превратится в обычное простудное заболевание, из которого будет уже невозможно выжать политические дивиденды. В определенном смысле это создаёт дедлайн для тех, кто под вывеской борьбы с ним ускоренно натягивает по планете колючую проволоку и загоняет людей в бараки, попутно истребляя миллионы «сопутствующих» жертв, которые умирают не столько от вируса, сколько от последствий борьбы с ним.

Ещё год-полтора, и объяснять чрезвычайные меры заботой о безопасности будет невозможно. Поэтому они так спешат.

Источник: Эль Мюрид



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