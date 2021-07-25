 

В мире подтвердили 193,7 млн случаев COVID-19

25.07.2021, 10:00, Новости дня
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Умерло от коронавируса 4,15 млн человек.

Странами с наибольшим распространением заболевания являются:

США (34,4 млн заболевших, 610,9 тыс. умерших);
Индия (31,4 млн заболевших, 420,6 тыс. умерших);
Бразилия (19,7 млн заболевших, 549,4 тыс. умерших);
Франция (6 млн заболевших, 111,8 тыс. умерших);
Россия (6 млн заболевших, 150,6 тыс. умерших).

Украина в списке на 18-м месте: в стране подтвердили 2,2 млн случаев инфекции, умерло 52,8 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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