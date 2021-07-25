 

Экс-посол Тейлор: Администрация Байдена уже подобрала кандидатуру на пост посла США в Киеве

25.07.2021, 10:00, Новости дня
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“У США есть представительство в Украине, но без посла. Впрочем, я владею достоверной информацией, что посол уже был избран и сейчас этот человек проходит через необходимый процесс, после чего прибудет в Киев, как только получит согласие Сената”, – сказал дипломат.

Он отметил, что администрация президента Джо Байдена, который вступил в должность в январе 2021 года, еще формируется, и есть ряд важных вакантных должностей.

Контекст:

Постоянного посла Штатов в Киеве нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин.

Сейчас Квин в отпуске, ее обязанности несколько недель будет исполнять Джордж Кент.

Он заявлял, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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