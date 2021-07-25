В Сумской области горело пшеничное поле площадью 90 га
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Информация о пожаре в ГСЧС поступила 23 июля в 15.23.
“Пламя охватило значительную площадь и порывами ветра быстро распространялось. Для тушения привлекли восемь человек личного состава на двух пожарных автоцистернах, а также две единицы приспособленной техники местного агропредприятия – КАМаЗ с 10-тонной бочкой воды и трактор с дисковой бороной”, – отметили в релизе.
В течение часа пожар локализовали на площади до 5 га пшеницы, позже его ликвидировали. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
Фото: dsns.gov.ua
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