 

В Сумской области горело пшеничное поле площадью 90 га

25.07.2021, 10:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Информация о пожаре в ГСЧС поступила 23 июля в 15.23.

“Пламя охватило значительную площадь и порывами ветра быстро распространялось. Для тушения привлекли восемь человек личного состава на двух пожарных автоцистернах, а также две единицы приспособленной техники местного агропредприятия – КАМаЗ с 10-тонной бочкой воды и трактор с дисковой бороной”, – отметили в релизе.

В течение часа пожар локализовали на площади до 5 га пшеницы, позже его ликвидировали. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Фото: dsns.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.10 / Суд оправдал сидевшего за захват заложника нового премьера Киргизии

12.08 / Дипломаты проверят сообщения о задержании в Белоруссии россиянина Важенкова

02.11 / Священнику в Липецке вынесли порицание из-за скандала на похоронах

29.08 / Роскомнадзор заявил о возможной блокировке роликов в TikTok

26.11 / Компания Suzuki представила модели Solio и Solio Bandit четвёртого поколения

22.06 / ВСУ получили модернизированный истребитель МиГ-29. Фото

02.02 / Глава МИД Ирана допустил возможность возвращения к ядерной сделке

20.12 / В Днепропетровской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

29.08 / В Украине чествуют память защитников. Имена павших героев зачитывали 40 минут

18.07 / VOAэкспресс 17 июля 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика