 

“Соскучилась по этому ощущению”. Лобода после знакомства с сыном Анатолича заговорила о детях

25.07.2021, 10:00, Новости дня
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“Сегодня была в гостях у моих Юли и Анатолия. У них в семье появилось такое чудо. Счастье! Такие нежные ручки, ножки, такой сладкий малыш. Я поздравляю Вас, мои дорогие!!! Здоровья малышу и большой удачи. Так соскучилась по этому ощущению… Захотелось снова”, – подписала Лобода снимок.

В комментариях Бойко пожелала, чтобы у Лободы родился сын: “Наша любимая! Ждем братика у Евочки и Тилечки”.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Контекст:

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко поженились в апреле 2010 года. Супруга ведущего – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил. 

Лобода крестила старшую дочь Бойко и Анатолича Алису, а экс-супруг Лободы, хореограф Андрей Царь – Лолиту, младшую дочь пары. Певица с конца 2015 года живет и работает в России, но на август этого года у нее запланирован концерт в Одессе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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