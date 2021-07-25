 

На юго-восток Китая обрушился тайфун «Иньфа»

25.07.2021, 9:54, Новости дня
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Тайфун «Иньфа» («Фейерверк») обрушился на юго-восточное побережье Китая, скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 38 метров в секунду (13 баллов), информирует центральная метеорологическая служба страны.

По прогнозам метеорологов, в воскресенье вечером или в понедельник рано утром тайфун обрушится на побережье провинции Чжэцзян в районе города Шаосин, а также дойдет до нового района Пудун в Шанхае. Тайфун при этом постепенно теряет свою силу, передает ТАСС.

В провинции Чжэцзян власти эвакуировали из потенциально опасных районов порядка 100 тыс. человек. Несколько тысяч рыболовецких судов укрылись в портах.

Из-за штормового ветра и сильных волн в прибрежных районах провинции Чжэцзян и Шанхая прекращена работа всех туристических объектов, парков и других достопримечательностей. Отменены все рейсы в аэропортах городов Ханчжоу, Нинбо, Шанхай и Чжоушань, временно приостановлено движение поездов по ряду направлений в регионе. В Шанхае закрыли несколько веток метро.

Сообщений о пострадавших или ущербе от ливней и штормового ветра в регионе пока не поступало.

В июле во Флориде перед штормом «Эльза» власти ввели режим ЧС.



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