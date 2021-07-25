 

Путин поздравил личный состав экипажей с Днем ВМФ

25.07.2021, 9:54, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с Днем военно-морского флота.

Парадная линия из боевых кораблей выстроилась в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде. «Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», – приветствовал глава государства личный состав, информирует РИА «Новости».

В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт, где пройдет главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота.

Напомним, в преддверии Дня Военно-морского флота РФ Минобороны открыло на сайте новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду.



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