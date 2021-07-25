 

В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

25.07.2021, 9:54, Новости дня
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Три автомобиля, включая скорую помощь, столкнулись в Нижегородской области, в результате ДТП два человека погибли, еще пятеро пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 02:45 мск 25 июля поступило сообщение о ДТП по адресу: Городецкий район, 53-й км автодороги регионального значения Линда – Городец – Заволжье, плотина Нижегородской ГЭС, северо-западнее от г. Заволжье. Произошло столкновение трех автомобилей (двух легковых и скорой медицинской помощи)», – приводит ТАСС сообщение.

Погибли два человека, мужчина и женщина 1969 года рождения. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет в Апшеронском районе на Кубани, два человека погибли, 20 госпитализированы.



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