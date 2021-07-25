Столкновения советских ВВС с НЛО

Во время холодной войны воздушные границы СССР охранялись как зеница ока. Каждый объект, который советские специалисты ПВО не могли или затруднялись идентифицировать, считался вражеским летательным аппаратом.

В те годы ЦРУ внесло немалый вклад в распространение слухов об инопланетянах: американцы надеялись, что под этим соусом можно будет запускать зонды и другие летательные аппараты над территорией Страны Советов. Но они просчитались. Советские ПВО сбивали все, что находили.

И все же на территории СССР произошел ряд локальных конфликтов, которые эксперты сейчас идентифицируют как столкновения с кораблями пришельцев.

Впервые органы госбезопасности СССР зарегистрировали встречу с неопознанным летающим объектом 16 июня 1948 года во время испытательных полетов новых советских истребителей над озером Баскунчак под Астраханью. На высоте десяти тысяч метров летчик-испытатель Апраксин увидел рядом с самолетом огромный сигарообразный объект.

Доложив на землю о неожиданном «спутнике», летчик получил приказ перехватить самолет, а если это не удастся, то уничтожить его. Но выполнить задание Апраксину не удалось.

Как только его МиГ приблизился к «сигаре», она выпустила в сторону самолета тонкий луч света, ослепив пилота и выведя из строя бортовые приборы. Апраксину пришлось забыть об атаке и спасать себя и самолет. Благодаря опыту, летчику удалось дотянуть до аэродрома и благополучно приземлиться. Но не всегда так везло.

Вторая встреча НЛО с Апраксиным произошла через год в 400 километрах от Баскунчака, недалеко от Вольска, областного центра. Пилот снова попытался приблизиться к светящемуся объекту — и снова неудачно.

На этот раз объект не только вывел из строя приборы МиГа — стекла в кабине помутнели от неизвестного воздействия на реактивный самолет, а сама кабина разгерметизировалась.

Пилот был вынужден прекратить преследование и совершить аварийную посадку в дельте Волги. Возможно, из-за травмы, полученной при посадке, или из-за воздействия НЛО после этого случая летчику пришлось провести в больнице более месяца.

Известно, что для расследования обоих случаев были созданы государственные комиссии, но они не смогли прийти к однозначным выводам. Очевидно, что после расследований высшие чины ВВС СССР приняли решение сбивать все, что не удалось идентифицировать.

В следующем десятилетии при попытках перехватить или сбить неопознанные объекты было повреждено несколько самолетов — пилоты были вынуждены сажать поврежденные самолеты где попало.

Несколько истребителей потерпели крушение, и пилотам удалось катапультироваться. Ходили слухи, что некоторые советские летчики даже перестали докладывать на землю о «блюдцах». Они атаковали НЛО только в том случае, если объекты видели наземные радары и с земли поступал приказ уничтожить НЛО.

Еще одна попытка сбить неопознанный корабль была предпринята 24 июля 1957 года на Курильских островах. На этот раз НЛО завис прямо над позициями советской батареи ПВО. Командование батареи отдало приказ уничтожить объект, приняв его за американский или японский самолет. Однако огонь не принес результатов. НЛО совершенно спокойно удалился в сторону океана.

В 1965 году НЛО впервые ответил на атаку с земли. Это произошло во время войны во Вьетнаме, где советские военные специалисты обучали армию Северного Вьетнама стрельбе из зенитно-ракетных комплексов С-75.

Батареи С-75 защищали небо над столицей Вьетнама Ханоем и располагались в основном в 35-40 километрах от города.

Один из советских военных специалистов рассказал, что однажды над только что передислоцированной батареей вьетнамской ПВО появился огромный темный диск диаметром около 300 метров.

Он висел на высоте всего полутора километров, и, естественно, командир батареи приказал открыть по нему огонь. По НЛО было выпущено не менее десяти ракет класса «земля-воздух», но они не принесли объекту никакого вреда и взорвались на подлете. В ответ на агрессию НЛО испустил тонкий луч света, который попал точно в батарею и вывел из строя все С-75.

Кстати, не только северовьетнамские позиции представляли интерес для летающих объектов. В июне 1966 года НЛО был замечен над американской военной базой в Нячанге.

Объект завис над базой на высоте 150 метров. На земле в это время погас свет, вышли из строя генераторы, прервалась вся связь. Солдаты были в панике, офицеры ожидали уничтожения объекта, но через несколько минут «блюдце» стремительно поднялось вверх и исчезло.

Ситуация, подобная той, что произошла над Ханоем, случилась в 1976 году на одном из уральских полигонов — там во время испытаний новейших зенитных ракет над полигоном завис огромный шар радиусом в полкилометра.

Командование решило сбить его ракетами, но это не удалось — они, как и во Вьетнаме, взорвались, не долетев до цели. Через несколько минут НЛО поднялся свечой и исчез с экранов радаров.

Но настоящая трагедия произошла летом 1979 года в Средней Азии над воздушным пространством Туркестанского военного округа. Там с аэродрома одного из истребительных полков была замечена «сигара» длиной около 200 метров, летящая над землей.

Чтобы перехватить ее, с земли немедленно взлетели два истребителя. Поскольку «сигара» уходила в сторону границы с Афганистаном, был отдан приказ на уничтожение. Ведущий пилот успел выпустить по цели две ракеты и … исчез в воздухе. Точно так же, не долетев до объекта, исчезли и ракеты.

После того как объект резко набрал высоту, второй ведомый вернулся на аэродром. Поиски в горной местности, которые были организованы силами местной воинской части, ничего не дали — ни обломков самолета, ни тела пилота обнаружено не было.