В Кении арестован реальный вампир, который убил 10 детей

На допросе Ванджала ни разу не раскаялся в совершенных действиях, и более того, он заявил, что получал "много удовольствий" от убийства детей. Не у всех детей он перед этим пил кровь, но проделывал это как минимум с несколькими жертвами.

20-летний кениец Мастен Милимо Ванджала был арестован в Найроби после того, как в районе были обнаружены два мертвых детских тела.

Ванджала сразу же признался в убийстве этих детей и заявил, что убил еще восемь несовершеннолетних за последние пять лет.

Две детских трупа были найдены случайно на свалке в районе Кабете, Найроби, столице Кении (Восточная Африка). Жертвами оказались два мальчика – 12-летний Джуниор Мутуку Мусиока и 13-летний Чарльз Опиндо Бала.

Когда полиция начала следствие по факту убийства подростков, они выследили подозрительного молодого мужчину и оказалось, что след был верным.

Ванджала не просто сразу же во всем сознался, но и повел полицейских показывать места, куда он спрятал остальные восемь тел. В основном это были густые заросли кустов возле плантаций кукурузы, но несколько тел Ванджала выбросил в канализацию.

Сообщается, что после того как Ванджала похитил Джуниора и Чарльза, он сначала требовал с их родителей выкуп в размере до 50.000 кенийских шиллингов, но родители не могли заплатить такие деньги.

Первой жертвой Ванджалы стала 12-летняя Пьюрити Мавеу, причем самому Ванджале тогда было всего 16 лет. Он рассказал, что похитил девочку и напился ее крови досыта, а потом бросил ее умирать.

Через три года Ванджала напал на 13-летнего мальчика по имени Арон. Когда труп жестоко убитого ребенка был найден, жители этого района устроили тут большой митинг и потом сожгли дом того человека, которого ложно обвинили в этом убийстве.

Все жертвы Ванджалы были детьми в возрасте 12-13 лет. Известно, что перед тем как убить детей, вампир заставлял их пить или вкалывал им какое-то белое вещество в порошкообразной или жидкой форме.

На допросе Ванджала ни разу не раскаялся в совершенных действиях, и более того, он заявил, что получал "много удовольствий" от убийства детей. Не у всех детей он перед этим пил кровь, но проделывал это как минимум с несколькими жертвами.

Сейчас полиция пытается обнаружить те тела, которые убийца-вампир скинул в канализацию. Также они разыскивают возможного сообщника Ванджалы и выясняет все детали того, как он совершал свои преступления и сколько на самом деле человек он убил.