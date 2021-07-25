Загадочные случаи массового убийства людей волками в Индии, породившие сплетни об оборотнях

Начиная с апреля 1996 года жертвами волков становились десятки человек, в основном маленькие дети, которых хищники утаскивали порой прямо средь белого дня из-под носа родителей. Иногда волки даже забирались внутрь домов и крали детей прямо из постелей.

За последние сто с небольшим лет в Индии произошли две серии очень необычных нападений волков на людей, что породило множество разговоров об оборотнях.

Первая подобная волна нападений волков в Индии, которая вызвала большую истерию в обществе и разговоры о паранормальных явлениях, произошла в штате Уттар-Прадеш на севере Индии в 1878 году.

За тот год волки совершили около тысячи дерзких нападений на людей, проживающих в сельских районах штата. Британские официальные лица зарегистрировали более 600 убитых людей, а уж количество "просто" покусанных было не сосчитать, так их было много.

Все это произошло буквально за считанные месяцы и волки действовали так дерзко, бесстрашно и при свете дня, словно целенаправленно осуществляя какую-то месть. Их жертвами в основном становились младенцы, маленькие дети или молодые женщины. Местных жителей при этом шокировали как сами нападения, так и непонятная жестокость, с которой эти волки терзали своих жертв.

Индийские волки, Canis lupus pallipes, подвид серого волка, время от времени нападают на домашний скот, при этом обычно они очень редко атакуют людей, предпочитая держаться от них подальше (как и все здоровые дикие животные). Это делало атаки 1878 года совершенно паранормальной вещью.

Вскоре начали распространяться слухи, что это были не обычные волки, а, скорее, сверхъестественные оборотни. В то же время стали регулярно появляться сообщения о людях, утверждающих, что они в самом деле видели полу-людей полу-волков, которые прятались среди стаи обычных волков и наравне с ними хватали младенцев и убегали с ними в лес.

Все это, конечно же, при желании можно свалить на феномен Маугли (собственно сам Маугли тоже был из Индии), когда брошенные в лесах дети были подобраны волками и воспитаны в волчьей стае, оттого и вели себя как дикие звери. Однако наравне с этими историями ходили рассказы о том, что многие люди лично видели как обычные люди буквально превращались в волков.

Такие слухи стали настолько распространенными, что чиновникам приходилось ходить по деревням, пытаясь убедить людей, что это просто нормальные волки, которые стали нападать на людей из-за нехватки добычи в лесах, но эта практика мало помогала, слухи распространялись со скоростью лесного пожара.

В конце концов нападения волков на людей в 1878 году сошли на нет лишь после того, как за каждого убитого волка стали давать щедрое вознаграждение. Охотники побежали в леса и быстро перебили огромное количество волков – около 2500 особей.

После этого истории о волках-оборотнях в Индии стали менее популярны, но не исчезли, а скорее превратились в легенды народного фольклора. Реальные же нападения волков на людей в масштабах атак 1878 в Индии больше не происходили. До 1996 года.

В 1996 году новости о странных массовых нападениях волков снова начали появляться в индийских газетах и с каждой неделей их становилось все больше. И все это снова происходило в том же штате Уттар-Прадеш.

Начиная с апреля месяца жертвами волков становились десятки человек, в основном маленькие дети, которых хищники утаскивали порой прямо средь белого дня из-под носа родителей. Иногда волки даже забирались внутрь домов и крали детей прямо из постелей. А когда охотники попытались перестрелять волков, то животные очень хитро обходили все засады и капканы.

Типичное сообщение об ужасающем нападении волков в индийских газетах 1996 года выглядело так:

"Волк прыгнул, когда Урмила Деви и трое из ее восьми детей находились на лужайке на окраине деревни, используя открытое пространство в качестве туалета. Животное, весившее около 100 фунтов скрученных сухожилий и мускулов, схватило самого маленького ребенка, четырехлетнего мальчика по имени Ананд Кумар, и отнесло его за шею к пышным зарослям кукурузы и слоновой травы, которые простираются до близлежащего берега реки.

Три дня спустя в полумиле от этого места полицейская поисковая группа нашла мальчика, точнее все, что от него осталось, – его голову.

По следам когтей и зубов патологоанатомы подтвердили, что ребенка убил волк – вероятно, один из стаи, которая, по мнению защитников природы, бродила по этой местности, убивая маленьких детей из-за голода или чего-то еще, что нарушило естественный инстинкт волков избегать людей".

Когда счет жертв волков перевалил за несколько десятков, слухи о сверхъестественных существах снова начали распространяться по округе. Поступали сообщения о том, что местные жители видели волков, бегающих вертикально на двух ногах, или о чудовищных полулюдях-полуволках, невосприимчивых к физическим повреждениям и с горящими глазами.

Вскоре в сельских районах штата воцарилась всеобщая паника по поводу того, что оборотни снова были на свободе. Люди прятались в своих запертых жилищах, а тем временем сообщения об оборотнях продолжали поступать.

Одна деревенская жительница, девушка по имени Сита Деви, утверждала, что видела одного из таких зверей, когда он пришел и убил ее брата:

"Он упал на траву на всех четырех лапах, вот так. А когда он схватил Ананда, то он поднялся на две ноги и стал ростом с человека. Затем он перебросил брата через плечо. На нем была одежда – черное пальто, шляпа и очки. Пока официальные лица заставляют нас говорить, что это был волк, мы будем говорить, что это был волк, но мы видели это собственными глазами. Это был не волк, это был человек".

Другой рассказ поступил от жителя деревни, который утверждал, что натолкнулся на волка, утаскивающего ребенка в лес, но когда волк понял, что его заметили, он уронил свою жертву на землю, а потом встал вертикально и убежал на двух ногах.

Еще один рассказ был от мальчика, который утверждал, что ночью волк пытался утащить его с постели, но когда он закричал, морда волка обратилась в лицо человека с дикими глазами.

Ниже история от еще одного очевидца, который утверждает, что его кузен был в том районе в то время и видел волка-оборотня своими глазами:

"Мой двоюродный брат был там в то время и видел одну из этих тварей. В сумерках они утащили ребенка, и он пошел туда со своим ружьем, чтобы найти волка, следуя за кровавым следом сквозь кусты.

На поляне он наткнулся на человеческую фигуру в темноте, держащую тело пропавшего ребенка. Он выстрелил в этого человека, но ничего не произошло. Он просто смотрел на него блестящими глазами, как кошка, после чего упал на четвереньки и уполз в кусты, оставив изувеченное тело мертвого ребенка.

Власти настаивают на том, что это были просто нападения волков, но в новостях вы не прочитаете, что многие люди сообщали о существах, похожих на оборотней, а не о людях и волках. Люди были напуганы".

По мере того, как слухи о нападениях оборотней продолжались, власти снова пытались успокоить суеверных местных жителей и убедить их, что это просто животные из плоти и крови, а не демонические существа.

Что касается того, почему волки снова неистовствовали в этом регионе, один биолог позже так объяснял причину:

"В восточной части ареала волков было несколько сообщений о нападениях небешеных волков на детей. Эта жестокая форма конфликта достигла своего пика в восточной части штата Уттар-Прадеш в 1996 году, когда выяснилось, что волк виновен в нападении на 76 детей (из которых более 50 закончились смертельным исходом).

Спорадические нападения волков на детей со смертельным исходом были также зарегистрированы в 1997, 1998 и 1999 годах в других частях Уттар-Прадеша. Наше исследование предполагает, что в районах с высокой плотностью населения (> 600 км2) с низким экономическим статусом, с небольшим количеством дикой добычи в лесах и с тщательно охраняемыми популяциями домашнего скота волки потенциально могут нападать на детей.

Данные радиотелеметрии из трех разных регионов западной Индии показывают, что волки очень часто контактируют с людьми. Волкам будет очень легко напасть на детей в этих местах. Однако, нет достоверных сообщений о нападениях волков на людей из этих регионов, несмотря на то, что в этих районах высока плотность волков.

Наши данные показывают, что нападения на детей исключительно редки по сравнению с возможностями нападений, доступных для волков в Индии. Такие нападения являются отклонением от поведения волков и должны рассматриваться в их особом экологическом и социально-экономическом контексте".

Проходил месяц за месяцем и нападения волков на людей в Уттар-Прадеше продолжались. И чем больше становилось жертв, тем чаще потом люди натыкались в пустошах на изувеченные, полусъеденные или хорошо обглоданные останки детей. Иногда волки успевали лишь частично растерзать тело, а иногда все, что оставалось от детей, это небольшая горстка костей.

Было подсчитано, что в период с апреля 1996 года по начало 1997 года, по разным оценкам, от 80 до 100 человек были убиты волками в этом районе, а еще десятки были искалечены и серьезно ранены.

Список погибших, смешанный со слухами об оборотнях, вызвал массовую истерию в регионе, с нарастающими подозрениями и паранойей. Никто не был уверен в том, был ли кто-то из окружающих оборотнем или человеком.

В одном из репортажей New York Times о ситуации говорилось так:

"Жители деревни восставали против незнакомцев, а иногда и друг против друга, происходили акты линчевания, в результате которых погибли не менее 20 человек, а власти арестовали 150 человек. "Это самая страшная угроза для волков в мире, по крайней мере, за 100 лет", – говорит Рам Лакхан Сингх, защитник природы, избранный для руководства усилиями по уничтожению волков, подозреваемых в нападении на людей.

В охоте на волков участвуют тысячи сельских жителей и полицейских, вооруженных бамбуковыми посохами и ружьями 12-го калибра. Но никто не может быть уверен, что хоть один из подстреленных до сих пор волков был частью стаи, которую, по мнению Сингха и других экспертов, причастны к убийствам людей.

Страх повсюду. Мужчины бодрствуют всю ночь, бодрствуют со старыми винтовками и посохами. Матери не пускают детей в поля, а младенцев держат дома весь день. В темных интерьерах домов из твердого кирпича, промокших от дождей, рассказывают фантастические истории, отметая все попытки властей убедить жителей деревни в том, что убийцами были обычные волки.

Почти половина из 930 миллионов человек в Индии неграмотны, и это соотношение выше в деревнях, таких как Банбирпур. Многие мужчины отправляются в Бомбей, Дели и Калькутту в поисках черной работы, но, живя в трущобах среди других, очень похожих на них самих, они мало что узнают, чтобы развеять суеверия деревенской жизни.

В случае с волками к ним добавляются сказки, рассказываемые детям – индийские версии «Красной шапочки», в которых волки и оборотни представлены как одни из самых хитрых и опасных из всех существ".

Чтобы простимулировать охотников, была введена награда в размере 10 тысяч рупий за каждого убитого волка. Эта сумма, которые многие сельские жители зарабатывают за год.

Защитникам природы это казалось ужасным, так как в наше время индийский волк это охраняемый вид, находящийся под угрозой исчезновения, в дикой природе их осталось менее 2000 особей. Однако это рассматривалось как ситуация, в которой не было другого выхода.

Один чиновник по охране дикой природы так сказал об этом:

"Некоторые индийские защитники природы опасаются, что подобная кампания на этот раз – особенно если она будет повторена в других частях Индии, где произошли отдельные случаи убийства детей волками – может привести к их полному вымиранию.

Преступление и наказание применимы ко всем живым существам, людям и животным. Волки должны понять, что они не могут жить рядом с людьми и плохо себя вести. Если они это сделают, их нужно убить.

Этим животным уделяется достаточно внимания. Мы просто не можем больше позволить хищникам бродить по густонаселенным местам. Если Индия собирается спасти волка, он должен быть помещен в специальные заповедники".

Паника достигла своего пика в конце 1996 года, когда слухи распространились от оборотней до гиен или пакистанских злоумышленников, одетых в костюмы волков, чтобы сеять ужас, а система вознаграждений тем временем обрекала на гибель десятки волков.

Потом нападения постепенно прекратились, но разговоры об оборотнях продолжали эхом разноситься по пострадавшим общинам, отмечая это не только как трагедию, но и как неразгаданную тайну Индии.

Случаи нападения волков 1878 и 1996 годов продолжают вызывать дискуссии, а среди суеверных людей множество утверждений о том, что во всем виноваты оборотни, и независимо от того, какова была причина этих кровавых серий убийств, они, безусловно, представляют собой, по крайней мере, любопытные исторические странности.