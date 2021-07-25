В Украине завершили вакцинацию от коронавируса 1,7 млн человек

50 421 человек получил первую дозу вакцины, 21 150 украинцев получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

“С начала прививочной кампании привит 3 060 561 человек, из них получили одну дозу 3 060 559 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 1 702 884 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 4 763 443 прививки”, – говорится в сообщении.

24 июля прививки делали 272 мобильные бригады. Также работал 741 прививочный пункт и 501 центр вакцинации.

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля.

В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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