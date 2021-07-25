В мире сделали достаточно прививок от COVID-19, чтобы охватить 24,9% населения, но вакцины распределяли неравномерно – Bloomberg
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Агентство пишет, что страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.
Всего в мире сделали более 3,82 млрд прививок от коронавируса, кампании иммунизации стартовали в 180 странах. Последний суточный показатель составил 32,9 млн доз.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
материковый Китай (1,52 млрд доз);
страны Евросоюза (449,9 млн доз, полностью вакцинированы 46,5% населения);
Индия (432,6 млн доз, полностью вакцинированы 6,7% населения);
США (341 млн доз, полностью вакцинированы 49% населения);
Бразилия (131,6 млн доз, полностью вакцинированы 17,6% населения).
Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (73,9%).
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 25 июля первую дозу вакцины получило более 3 млн человек, а 1,7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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