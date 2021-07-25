Названа простая полезная каша для кишечника, долголетия и от токсинов

Эксперты диетологи рассказали об одном из самых полезных, и в то же время, простых в приготовлении и доступных блюд, пищи для долголетия. Обычная каша, которую многие готовят на завтрак, полезна для кишечника и защищает от токсинов.

То, что человек употребляет в пищу, сильно влияет на его состояние здоровья. Эксперты диетологи назвали одну из самых полезных каш, в последнее время получившую все большую популярность в России. Это – кускус, крупа, которая производится из твердозерновой пшеницы или манной крупы и представляет собой маленькие шарики. Пришла эта культура из североафриканских регионов, однако сейчас ее употребляют по всему миру за ее полезные свойства.

Кускус можно есть как в салатах или в качестве гарнира, так и как самостоятельное блюдо. В этой крупе в большом количестве содержатся тиамин, ниацин, марганец, селен и фолиевая кислота. Именно они и делают кашу одной из самых полезных для здорового образа жизни, выводя токсины и укрепляя органы и системы.

Селен, действуя как антиоксидант, укрепляет сердце и устраняет «плохой» холестерин, защищая от атеросклероза и инсульта, а также сердечных приступов. Кроме того, он укрепляет иммунитет и стимулирует воспроизводство витаминов С и Е. Клетчатка, содержащаяся в каше, способствует улучшению пищеварения и объема кишечника, а также улучшает перистальтику. Регулярное добавление кускуса в рацион даже защищает от онкологии кишечника и рака.

Источник: profile.ru