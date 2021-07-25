Предсказания Нострадамуса на этот год

Нострадамус является самой известной и загадочной фигурой в сфере астрологии и предсказаний.

Его трактаты о будущем уже несколько веков удивляли потомков своей проницательностью. Нострадамус основывался на том, что наша история и все события в мире цикличны. Каждый цикл от аналогичного отличается лишь контекстом определенного времени и развития человеческих технологий. Однако как бы не развивалась наука и условия жизни общества, законы цикличности остаются неизменны.

Предсказаниям этого ученого склонны верить даже некоторые скептики, ведь они основаны не на пустых словах, а на работах ученых мужей. Нострадамус обработал труды Мефодия Олимпийского, Джироламо Савонарола и других известных астрологов.

Свои предсказания он составил в форме четверостиший на каждый год цикла и составил в 10 томах, так называемых центруиях. Центурии были составлены на нескольких древних языках: на иврите, латыни и на французском. Со временем толковать эти прогнозы становится все намного сложнее. Во-первых, сократилось число носителей некоторых языков, а носители латыни и вовсе исчезли. Во-вторых, Нострадамус не мог предположить какие технологии появятся в будущем. а соответственно не смог описать события в контексте нашего времени.

Также следует сказать, что Нострадамус не стал точно описывать каждый месяц и год подробно, поскольку считал это невозможным. Он описывал лишь ключевые события. Поэтому трактовать предсказания событий на 2021 год можно только улавливая метафоры и аллегории, приведенные в четверостишьях. В 2021 году предсказания Нострадамуса намекают на всемирный военный конфликт. Битва на море и огонь указывают на театр военных действий как на суше, так и в мировом океане. После небольшого затишья в отношениях между мировыми державами могут вспыхнуть разногласия. Предположительно, речь идет об отношениях между Россией и США. Как мы знаем, в последние несколько лет отношения России с США сильно ухудшились. Нострадамус в трактатах упоминает о двух благодетелях из разных стран, которых можно соотнести с президентами этих стран.

Но некоторые исследователи толкуют это по-другому. Так, ученые не видят ни единого намека на войну между странами. Нострадамус предрекал экологическую катастрофу, связанную с пожарами и наводнениями. Эта трактовка имеет право на существование, поскольку уже много лет наблюдается тенденция ухудшения мировой экологии.

Интересно упоминание Нострадамуса о рождении ребенка с уродствами, который может изменить миропорядок. Верующие трактуют это как рождение предвестника конца света,однако ученые склоняются к тому, что речь идет о разработки робота. Следует сказать, что такая вероятность не исключена. Уже много лет разработчики новых технологий пытаются создать уникального робота, идентичного человеку. Возможно, в 2021 году нас ждет прорыв в роботизации.

В сфере экономики предсказания Нострадамуса схожи с видениями Ванги и других сильных провидцев. Пререкается всеобщий экономический упадок, который спровоцирован как внешними, так и внутренними причинами. Если соотносить с реальностью, то все страны без исключения понесли потери из-за пандемии болезни, что спровоцировало недовольство людей.

Для России предсказания предрекают рост и процветания к конце 2021 года. В грядущем году важно выбрать правильную сферу деятельности и тогда благополучие не заставит себя долго ждать. В предсказаниях Нострадамуса нет точных указаний на страны, но есть упоминание сторон света, в которых Россию можно отнести к востоку.

Кроме того, ученый предрекает глобальное переселение народов с запада на восток и с востока на запад. Скорее всего, речь идет о прибывающем потоке мигрантов из мусульманских стран в Европу и переселение европейцев в Россию в связи с этим.

В целом, 2021 год будет точкой отсчета нового миропорядка. Грядут большие перемены, которые затронут все страны без исключения. Поскольку точная трактовка центурий невозможна, то понять предсказания точно можно только по прошествии 2021 года.