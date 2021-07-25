Врач рассказал о нарушении когнитивных функций после COVID

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25.07.2021, 9:00, Новости дня
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Ухудшение памяти и снижение концентрации внимания после коронавируса является нормальным явлением, сообщил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

«Любой вирус имеет две точки приложения: сосуды – то есть нарушение капиллярного кровотока – и влияние на нервную ткань, как центральную, так и периферическую, так что ничего сверхъестественного здесь нет, это не какие-то сугубо ковидные последствия и осложнения. Это последствие любого вируса, которое определяется интоксикацией, то есть астенической составляющей», – приводит ТАСС слова Федоровича.

Он добавил, что любой человек после болезни быстро устает и долго восстанавливается. Как отметил врач, такие проблемы, как концентрация внимания, память и прочие формы вегетативного реагирования, абсолютно нормальны. По его словам, работа капиллярной сети ухудшается в результате переноса вируса – то есть мозг голодает.

Ранее Минздрав предупредил о риске возникновения тромбозов у трети, перенесших коронавирус.



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