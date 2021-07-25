Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед военно-морским парадом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Кронштадт, где пройдет главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота.

Всего в параде в этом году примут участие 54 корабля, в том числе три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, 48 воздушных судов и более 4 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости».

Предусмотрено два парадных строя – на Неве и в Кронштадте. В городе можно будет увидеть малые ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера. В статическом показе на берегу Невы расположатся новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий», большой десантный корабль «Оленегорский горняк», малый ракетный корабль «Град Свияжск» и неатомная подводная лодка «Кронштадт», а также шесть парусных судов.

Мимо Кронштадта пройдет строй из 16 кораблей, в него войдут в том числе корвет «Гремящий», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и ракетный крейсер «Маршал Устинов». Замкнут строй иностранные участники парада: три военных корабля Индии, Ирана и Пакистана. В статической части буду показаны дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», атомные подлодки «Вепрь» и «Орел» и впервые участвующий в параде новейший стратегический ракетоносец проекта 955А «Князь Владимир».

Напомним, в преддверии Дня Военно-морского флота РФ Минобороны открыло на сайте новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду.