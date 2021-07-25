 

Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед военно-морским парадом

25.07.2021, 9:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Кронштадт, где пройдет главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота.

Всего в параде в этом году примут участие 54 корабля, в том числе три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, 48 воздушных судов и более 4 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости».

Предусмотрено два парадных строя – на Неве и в Кронштадте. В городе можно будет увидеть малые ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера. В статическом показе на берегу Невы расположатся новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий», большой десантный корабль «Оленегорский горняк», малый ракетный корабль «Град Свияжск» и неатомная подводная лодка «Кронштадт», а также шесть парусных судов.

Мимо Кронштадта пройдет строй из 16 кораблей, в него войдут в том числе корвет «Гремящий», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и ракетный крейсер «Маршал Устинов». Замкнут строй иностранные участники парада: три военных корабля Индии, Ирана и Пакистана. В статической части буду показаны дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», атомные подлодки «Вепрь» и «Орел» и впервые участвующий в параде новейший стратегический ракетоносец проекта 955А «Князь Владимир».

Напомним, в преддверии Дня Военно-морского флота РФ Минобороны открыло на сайте новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.08 / Лукашенко рассказал о возникновении «кликухи» «последний диктатор Европы»

14.09 / Беременная Гвоздева о своем браке: Наша любовь прошла много испытаний

02.12 / Регионы заявили об особом контроле исполнения социальных обязательств

26.01 / “Приглашаю в гости, обнимаю”. СМИ сфотографировали переписку Юлии Тимошенко и Ермака

10.04 / В Джибути действующий глава государства Гелле победил на выборах президента

11.12 / В Киеве за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

22.05 / В Крыму приговорили к заключению студента украинского вуза. По версии суда, он призывал в соцсетях вернуть полуостров Украине

15.07 / Начался транзит санкционных товаров через Россию

09.07 / Кремль оценил возможность вакцинации от коронавируса всего населения России

10.12 / Нацсовет проверит телеканал “НАШ” после эфира с представителем боевиков “ЛНР”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика