Названы страны с самым большим госдолгом

Самый большой госдолг в мире на данный момент у Японии – превышает 200% ВВП, высокий уровень задолженности также у Британии, США и еврозоны – более 100% ВВП, рассказал руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

Как отметил эксперт, согласно данным Института международных финансов (IIF) и ОЭСР, по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%, информирует РИА «Новости».

По его словам, несмотря на колоссальные уровни долговой нагрузки во многих крупных странах, в обозримом будущем проблем с обслуживанием долга не предвидится. «Наибольший уровень госдолга наблюдается преимущественно среди развитых стран: Япония – 234%, Великобритания – 144%, США – 160%, еврозона – 120,4%», – указал он.

Крупнейшие в мире регуляторы уже многие годы сохраняют режим сверхнизких ставок, что значительно упрощает обслуживание долга, добавил Наметкин. «В частности, нижний диапазон процентной ставки по федеральным фондам США и ключевая ставка ЕЦБ составляют 0%, ключевая ставка Банка Японии вообще находится на отрицательном уровне в минус 0,1%», – добавил он.

Ранее Минфин США предупредил Конгресс об угрозе дефолта.