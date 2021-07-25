 

В Украине за сутки подтвердили 286 случаев COVID-19

25.07.2021, 8:12, Новости дня
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Среди заболевших – 19 детей и два медика.

Умерло за сутки 12 человек, выздоровело 159 пациентов, а 422 заболевших госпитализированы.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях”, – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 248 450 случаев коронавируса, умерло 52 847 человек, выздоровело 2 184 195 пациентов. 

24 июля в Украине провели 26 197 тестирований на коронавирус, из которых методом ПЦР – 12 988, методом ИФА – 2823, а также 10 386 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине провели 11,3 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1905700136259749

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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