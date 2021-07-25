Умер госпитализированный после конфликта на турбазе амурский министр
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Скончался министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
Орлов сообщил, что Курдюков «умер вчера вечером». «Светлая память. Ушел очень рано», – приводит слова губернатора ТАСС.
На днях сообщалось, что Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта на одной из турбаз региона.
Александр Курдюков родился в Благовещенске в 1981 году. С января 2021 года являлся министром цифрового развития и связи Амурской области. В областном правительстве он работал с 2010 года.
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