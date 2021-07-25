Умер госпитализированный после конфликта на турбазе амурский министр

Скончался министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков, сообщил губернатор региона Василий Орлов.

Орлов сообщил, что Курдюков «умер вчера вечером». «Светлая память. Ушел очень рано», – приводит слова губернатора ТАСС.

На днях сообщалось, что Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта на одной из турбаз региона.

Александр Курдюков родился в Благовещенске в 1981 году. С января 2021 года являлся министром цифрового развития и связи Амурской области. В областном правительстве он работал с 2010 года.