Россиянам рассказали, как финансово подготовиться к отпуску

Оптимальным вариантом для туриста будет иметь с собой примерно на 30-40% больше средств, которые планируется потратить на случай непредвиденных обстоятельств, рассказал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Как рассказал эксперт агентству «Прайм», отправляясь в поездку за рубеж, необходимо иметь с собой достаточное количество наличных денег, поскольку банкоматы не всегда можно найти поблизости. Также, по его словам, любители карт могут открыть счет в местной валюте и пользоваться картой, заранее предупредив банк о выезде, чтобы избежать блокировки.

Что касается обмена валюты, то идеальный вариант для любого человека, который периодически выезжает из РФ – иметь инвестиционный счет у брокера и менять валюту без наценок банков. На этом можно сэкономить как минимум 2-3%, а с большими суммами это может быть весьма существенным бонусом, заключил финансист, добавил Переславский.

Ранее опрос показал, что почти половина россиян (47,1%) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тыс. рублей, более половины готовы взять кредит для оплаты отдыха.