Назван «лидирующий» по числу пациентов с психическими расстройствами регион

Больше всего пациентов с психическими расстройствами в 2020 году в РФ из расчета на 100 тыс. населения зарегистрировали на Чукотке, меньше всего – в Чечне, следует из данных статистического сборника Минздрава России.

Как отмечается в статистическом сборнике, психические расстройства и расстройства поведения на 100 тыс. всего населения: Чукотский автономный округ – 10012,3, Еврейская автономная область – 6437,6, Алтайский край – 5834,9. Об этом информирует РИА «Новости».

Меньше всего пациентов с психическими расстройствами зарегистрировано в Чечне, где показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1555,6; Ингушетии – 1674,6; Москве – 2005,5, уточняется в документе.

Ранее Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва возглавили список российских регионов по уровню доходов населения, в конце рейтинга оказались Республика Алтай и Тува.