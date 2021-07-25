 

Назван «лидирующий» по числу пациентов с психическими расстройствами регион

25.07.2021, 8:06, Новости дня
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Больше всего пациентов с психическими расстройствами в 2020 году в РФ из расчета на 100 тыс. населения зарегистрировали на Чукотке, меньше всего – в Чечне, следует из данных статистического сборника Минздрава России.

Как отмечается в статистическом сборнике, психические расстройства и расстройства поведения на 100 тыс. всего населения: Чукотский автономный округ – 10012,3, Еврейская автономная область – 6437,6, Алтайский край – 5834,9. Об этом информирует РИА «Новости».

Меньше всего пациентов с психическими расстройствами зарегистрировано в Чечне, где показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1555,6; Ингушетии – 1674,6; Москве – 2005,5, уточняется в документе.

Ранее Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва возглавили список российских регионов по уровню доходов населения, в конце рейтинга оказались Республика Алтай и Тува.



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