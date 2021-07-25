 

“Протасевич – нарцисс”: эксперты о причинах перехода оппозиционера на сторону Лукашенко

25.07.2021, 8:00, Разное
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Такое мнение озвучил ряд экспертов, комментируя интервью Романа Протасевича литовскому изданию. В этой беседе бывший оппозиционер крайне негативно высказался о своих бывших соратниках, а также заявил, что протесты были организованы Telegram-каналами. Кроме того, он назвал экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую лишь символом протестного движения, но не политиком. По его словам, она никогда не сможет стать лидером нации.

По мнению руководителя аналитического центра “Актуальная концепция” Александра Шпаковского, Роман Протасевич ошибается в том, что митинги были организованы Telegram-каналами. Они лишь координировали протестующих, тогда как организаторами выступили западные политические круги.

По словам аналитика, Роман Протасевич сейчас ведет себя как человек, который стремится облегчить свой приговор, По его мнению, экс-оппозиционер совершил преступление, за которое должен нести ответственность и отвечать перед судом. При этом заключение досудебного соглашения, предусмотренное белорусским законодательством, позволяет ему несколько облегчить свою участь, раскаявшись и изобличив бывших соратников.

В свою очередь, специалист республиканского общественного объединения “Белая Русь” Пётр Петровский заявил, что Роман Протасевич — это нарцисс, обожающий играть на публику. Вокруг него сейчас международный скандал, тогда как вокруг Тихановской или Колесниковой — тишина. По мнению эксперта, по Протасевичу видно, что он все делает сам и ему это нравится больше, чем сидеть в тюрьме. При этом он оказался в сложной ситуации, когда оппозиция хочет видеть в нем жертву режима, а сторонники Лукашенко относятся к нему настороженно.



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