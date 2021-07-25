Певица Валерия впечатлила поклонников сменой имиджа: “Близкие в восторге”

Популярная певица Валерия разместила на личной странице в Instagram видеоролик, в котором продемонстрировала поклонникам метаморфозу в своем внешнем виде. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.

В кадрах опубликованного видео исполнительница позирует сидя в салоне автомобиля в компании своего супруга Иосифа Пригожина. Пожелав зрителям доброго утра, Валерия сообщила, что они с мужем направляются в аэропорт, так как появилась возможность немного отдохнуть перед напряженной работой – звезде сцены предстоят масштабные гастроли благодаря снятию противоковидных ограничений. В кадрах ролика видно, что красавица изменила прическу, сделав себе короткое каре, более характерное для её имиджа в 90-х годах прошлого века. Она заявила, что супругу очень понравилась новая прическа, поскольку теперь жена “похожа на француженку”. “Появилась возможность немножко передохнуть. Да, честно сказать, скорее возможность побыть со своими близкими. Кстати, как вам моя смена имиджа? Близкие в восторге”, – такой поясняющей тирадой сопроводила видеопубликацию хозяйка аккаунта.

Стоит отметить, что далеко не все фолловеры вдохновились оптимизмом певицы. В частности, некоторые представители данной категории посетителей микроблога напомнили Валерии, что очень немногие её соотечественники имеют материальную возможность отдыхать в столь непростой период на заграничных курортах. Впрочем, большинство поклонников оказались весьма впечатлены новой прической любимицы и осыпало её массой комплиментов, попутно пожелав звездной паре приятного отдыха. Всего за четверть суток пост набрал более 250 тысяч просмотров.