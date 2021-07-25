 

В РФ разрешили вакцинировать от коронавируса беременных

25.07.2021, 7:12, Новости дня
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Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от коронавируса, разрешив, в частности, делать прививки беременным женщинам, информирует пресс-служба министерства.

В новой редакции документа сказано, что «основанием для постоянного медицинского отвода считается гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, а также период грудного вскармливания (при этом сама беременность не учитывается как противопоказание для инъекции)», передает РИА «Новости».

Однако об обязательной вакцинации беременных речи не идет.

Подчеркивается, что рекомендации были доработаны «с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что беременных женщин, которые находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, целесообразно прививать с 22 недели. Он также заверил, что научные исследования не подтверждают влияние вакцинации против коронавируса на репродуктивную функцию.



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