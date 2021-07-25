 

Мексика захотела создать американский аналог ЕС

25.07.2021, 7:12, Новости дня
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Следует создать региональное американское объединение стран в духе ЕС, сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Выступая перед министрами иностранных дел Сообщества латиноамериканских и карибских государств (Селак), он назвал неприемлемой политику последних 200 лет с ее «вторжениями для назначения или смещения правителей по прихоти сверхдержавы». Президент Мексики хочет распрощаться «с навязыванием, вмешательством, санкциями, изоляцией и блокадой», утвердить «принципы невмешательства и самоопределения народов и мирного урегулирования споров».

Лопес Обрадор призвал начать «отношения на континенте с посылом Джорджа Вашингтона, согласно которому нации не должны использовать несчастье других народов». «Я понимаю, что это сложный вопрос, требующий нового политического и экономического видения», – приводит его слова РИА «Новости».

Примером успешной интеграции на континенте, по его мннению, можно считать торгово-экономический договор Мексики, Канады и США, который не препятствует развитию связей Мексики с Китаем.

Лопес Обрадор предлагает «не более и не менее, чем создать нечто похожее на Европейский Союз». «Но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности», – сказал он, отметив, что «не следует исключать замену ОАГ подлинно автономным органом, не чьим-либо лакеем, а посредником по просьбе и согласию сторон в конфликте в вопросах прав человека и демократии».

Напомним, Венесуэла, покидая ОАГ, заявила, что Организации американских государств стоит на коленях «перед имперскими интересами» Вашингтона.



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