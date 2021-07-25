 

В РФ разрешили вакцинировать от COVID пациентов с онкологией

25.07.2021, 5:23, Новости дня
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Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от коронавируса, разрешив, в том числе, делать прививки пациентам с онкологическими заболеваниями, информирует пресс-служба министерства.

В новой редакции документа указывается, что вакцина «Спутник V» рекомендована «для всех онкопациентов, завершивших лечение, вне зависимости от исходной стадии, а больных с запланированной операцией прививать возможно за 14 дней или ранее», передает РИА «Новости».

При этом вакцина «ЭпиВакКорона» противопоказана «при тяжелых формах аллергии, наличии злокачественных опухолей, первичном иммунодефиците», указано в рекомендациях.

Пресс-служба Минздрава заверила, что для пациентов на противоопухолевом лечении нет повышенного риска поствакцинальных реакций.

Вакцинация может проводиться у всех больных, длительно получающих курсы лечения, в том числе гормональную терапию, но не имеющих признаков гематологической токсичности.

Подчеркивается, что рекомендации были доработаны «с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок».

Ранее руководитель отдела междисциплинарной онкологии центра имени Рогачева, член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков заявил, что коронавирус или вакцинация от него не влияет на регрессию онкологических заболеваний.



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