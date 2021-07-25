 

Украина сочла неприемлемыми предложения Газпрома о закупках газа

25.07.2021, 5:23, Новости дня
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Предложения Газпрома по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для Киева неприемлемы, сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Во-первых, заявление Алексея Миллера можно совместить с предыдущими заявлениями (президента РФ Владимира) Путина, фактически в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договоренности <…> включали бы и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной», – сообщил Витренко в эфире «Украина 24».

По его словам, следствием этого стало то, что Украина в среднем платила на 5 млрд долларов больше за российский газ, чем получала за транзит. 

Ранее глава правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что транзитные обязательства могут быть увеличены выше текущих в случае новых закупок газа с транзитом через Украину. До этого МИД назвал условие транзита газа через Украину.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.



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