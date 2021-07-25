 

На Кубу вылетели два российских самолета с гуманитарной помощью

25.07.2021, 5:02, Новости дня
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Самолеты Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации ВКС РФ вылетели на Кубу с продовольствием, индивидуальными средствами защиты и миллионом масок.

«По поручению президента РФ самолетами военно-транспортной авиации осуществляется доставка гуманитарной помощи Республике Куба. Два самолета Ан-124 «Руслан» Минобороны вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в пункт назначения», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

В ведомстве уточнили, что самолеты доставят на Кубу более 88 тонн груза.

Власти Кубы выявили в четверг 7784 случая заражения коронавирусом COVID-19, что стало новым антирекордом для этой страны. В стране за все время пандемии выявили более 316 случаев заражения COVID-19, более 2,2 тыс. человек скончались от коронавирусной инфекции, передает «Интерфакс».

Ранее на Кубе неожиданно прошли массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Главная претензия протестующих – это недостаточные меры правительства по борьбе с эпидемией коронавируса.



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