На Кубу вылетели два российских самолета с гуманитарной помощью

Самолеты Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации ВКС РФ вылетели на Кубу с продовольствием, индивидуальными средствами защиты и миллионом масок.

«По поручению президента РФ самолетами военно-транспортной авиации осуществляется доставка гуманитарной помощи Республике Куба. Два самолета Ан-124 «Руслан» Минобороны вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в пункт назначения», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

В ведомстве уточнили, что самолеты доставят на Кубу более 88 тонн груза.

Власти Кубы выявили в четверг 7784 случая заражения коронавирусом COVID-19, что стало новым антирекордом для этой страны. В стране за все время пандемии выявили более 316 случаев заражения COVID-19, более 2,2 тыс. человек скончались от коронавирусной инфекции, передает «Интерфакс».

Ранее на Кубе неожиданно прошли массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Главная претензия протестующих – это недостаточные меры правительства по борьбе с эпидемией коронавируса.