 

Российские волейболистки проиграли итальянкам на Олимпиаде

25.07.2021, 5:02, Новости дня
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Матч волейбольного турнира Олимпийских игр в Токио между россиянками и сборной Италии завершился поражением российской команды, сообщают информационные агентства

Сборная Италии выиграла со счетом 3-0 (25:23, 25:19, 25:14). 27 июля российской команде предстоит игра со сборной Аргентины, передает РИА «Новости».

В женском олимпийском турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. По четыре лучших коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф. Вместе с Россией, Италией и Аргентиной в группу B входят Турция, Китай и США, передает ТАСС.

Напомним, первую медаль на ОИ-2020 РФ принесла Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль.



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