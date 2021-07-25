 

Стали известны имена подозреваемых в убийстве полицейского в Ставрополе

25.07.2021, 5:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По подозрению в убийстве замначальника уголовного розыска отдела полиции Ставрополя задержан Ибрагим Симбаригов, ведется розыск Заурбека Кениева, сообщают СМИ.

Симбаригов уже дал первые признательные показания. Источник РЕН ТВ рассказал, что Симбаригов привез Кениева к дому майора полиции. Они дождались его на парковке, где Кениев выпустил в полицейского девять пуль. Преступники намеревались скрыться в Карачаево-Черкесии, а затем направиться в Грузию.

Симбаригов прятался в заброшенных постройках, когда его задержали. На момент задержания он был совершенно неадекватен, находился в состоянии наркотического опьянения. У Симбаригова изъяли обоймы пистолетов и патроны. В селе Суркуль найден брошенный пистолет, из которого, предположительно, расстреляли майора полиции – переделанное под боевое газовое или травматическое оружие.

Заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя застрелили в пятницу вечером, убийство произошло на парковке возле жилого дома, где он проживал. Полицейский был госпитализирован с огнестрельным ранением, но, несмотря на оказанную помощь, умер в больнице. В субботу на территории Андроповского района задержали 28-летнего подозреваемого.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Поджог дома Шабунина. В Центре противодействия коррупции сообщили, что на пороге дома нашли остатки взрывчатки

05.10 / Грузия предложила принять встречу Минской группы ОБСЕ по Карабаху

30.06 / Американца, обвиняемого в России по делу о наркотиках, вывезли в США

20.08 / Против экс-советника Трампа Стива Бэннона выдвинуты обвинения в мошенничестве

22.02 / Более 40% жителей Земли назвали Россию возможной сверхдержавой к 2030 году

24.06 / Показали первые рендеры нового Kia Carnival

13.10 / «Катастрофические последствия» — японские рыбаки призывают власти не сливать радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» в океан

03.05 / Полякова: Если женщина – босс, она любит, чтобы в постели ее потягали за патлы

09.07 / Захарова ответила на слухи о «схемах размена» Уилана на Бута и Ярошенко

27.09 / Money.pl – Польша постепенно обретает газовую независимость от России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика