Стали известны имена подозреваемых в убийстве полицейского в Ставрополе

По подозрению в убийстве замначальника уголовного розыска отдела полиции Ставрополя задержан Ибрагим Симбаригов, ведется розыск Заурбека Кениева, сообщают СМИ.

Симбаригов уже дал первые признательные показания. Источник РЕН ТВ рассказал, что Симбаригов привез Кениева к дому майора полиции. Они дождались его на парковке, где Кениев выпустил в полицейского девять пуль. Преступники намеревались скрыться в Карачаево-Черкесии, а затем направиться в Грузию.

Симбаригов прятался в заброшенных постройках, когда его задержали. На момент задержания он был совершенно неадекватен, находился в состоянии наркотического опьянения. У Симбаригова изъяли обоймы пистолетов и патроны. В селе Суркуль найден брошенный пистолет, из которого, предположительно, расстреляли майора полиции – переделанное под боевое газовое или травматическое оружие.

Заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя застрелили в пятницу вечером, убийство произошло на парковке возле жилого дома, где он проживал. Полицейский был госпитализирован с огнестрельным ранением, но, несмотря на оказанную помощь, умер в больнице. В субботу на территории Андроповского района задержали 28-летнего подозреваемого.