Мнение: Письмо: “Бабушка дарила платья”

А вот такое письмо попробуйте самостоятельно разобрать.

Не про любовь, про ресурс семьи.

Разберите, где тут косяк, какой и что с ним делать.

Но помните, что для компенсации косяка очень важно точно сформулировать, в чем он и какой.

viishnevskaya

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо Вам за Ваш блог.

Мне 24 года, не замужем, детей нет, работаю в банке, живу у парня 3 года.

Моя история про бабушку с дедушкой, папиных родителей.

Они очень умные и интеллигентные люди, оба занимали высокие должности. Дедушка всегда читал много книг, особенно любил стихи А.Блока, а бабушка все детство дарила мне платья, она была директором швейного завода.

Бабушка и дедушка продолжили общаться со мной даже после развода мамы с папой (мне было 3).

Они всегда помогали маме, когда ей не с кем было меня оставить и когда нам нужны были деньги. Мама не подавала на отца на алименты, и они выплатили ей всё вместо него.

Бабушка с дедушкой помогали мне с арендой, когда я уехала учиться в другой город, а взамен просили звонить им хотя бы один раз в неделю. А я иногда не звонила. Мне почему-то тяжело было с ними общаться. Когда мы разговаривали, мне казалось, что я говорю что-то не то и делаю что-то не так. Оправдывалась, почему редко звоню, и от этого звонила все реже и реже.

Бабушка в последнее время часто спрашивала, когда я уже выйду замуж, и они с мамой даже ругались из-за этого. Та ей говорила “как только, так сразу”, а мне и добавить было нечего.

После университета мы съехались с парнем, и бабушка почти всегда звонила, когда я была рядом с ним, мне становилось неудобно отвечать на ее вопросы, и я просто отшучивалась.

Из-за частых споров и неудобных разговоров мы совсем перестали общаться, хотя я часто о них вспоминала.

В ноябре 2020 г. мне впервые за семь лет позвонил папа и сказал “привет! а ты что вышла замуж, мне тут бабушка сказала?”

А я ему ответила, что нет, это, наверное, такая шутка.

А сегодня от мамы я узнала, что моя бабушка умерла. Еще в апреле 2021.

Дедушка по телефону ничего не стал маме рассказывать, спросил только, почему я не звонила. И я позвонила:

– Привет, дедушка, как твои дела?

– Привет. Какие еще дела? Бабушка умерла!

– Мне мама сказала. Что с ней случилось?

– Что, что, если коротко, то в сентябре она переболела ковидом в легкой форме, а в декабре снова, и ее забрали в больницу, 15% поражения легких. В январе выписали. А 26 марта снова забрали, 7 апреля она умерла, 8 апреля похоронили. Я чуть дожил, чтобы сказать это тебе. И это на твоей совести, нет у тебя ни души, ничего. Такой грех ты на себя взяла.

А я в ответ заплакала и ерунду какую-то спросила: зачем он так говорит

– Я все сказал, – и он положил трубку.

Он был так зол и разочарован. А я хочу как-то все исправить. Возможно ли это теперь?