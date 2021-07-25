Мнение: Гуайдо и его окружение разворовали деньги на свержение Мадуро

Интересное из отчета USAID вышедшего в апреле 2021-го года и посвященного попыткам свержения режима Мадуро в Венесуэле.

1. Остро стоит проблема "рисков мошенничества в гуманитарных программах". Даются рекомендации по предотвращению происходящего воровства денег на "гуманитарную помощь Венесуэле". Читай, местные оппозиционеры разворовывают средства выделяемые США на борьбу с Мадуро. Точь в точь как белорусские оппозиционеры разворовывают деньги собираемые на борьбу с Лукашенко.

2. В отчета фактически признается очевидное, что попытка отправить через границу Колумбии гуманитарную помощь в Венесуэлу в феврале 2019-го года (за которой должно было последовать вторжение 200 колумбийских наемников с помощью боевиков наркокартеля "Лос-Рострохос"), была элементом стратегии по свержению режима Мадуро. Помянем тех дурачков, кто 2 года назад вопил, что "кровавый режим Мадуро не пускает в страну гуманитарную помощь". В операциях по "оказанию гуманитарной помощи" задействовали военно-транспортные самолеты ВВС США.

3. Деньги на борьбу с режимом Мадуро давали "под честное слово" и устные обязательства. Например, одной из НКО занимавшейся вопросами "развития гражданского общества" в Венесуэле дали денег, даже не проведя финансовой и юридической проверки ее способности выполнить взятые на себя обязательства. Естественно, деньги были освоены, а результат оказался нулевым. В виду отсутствия письменных обязательств, привлечь к ответственности никого не удалось.

4. Отдельно отмечается гуманитарная программа "Герои здравоохранения", провозглашенной Гуайдо, которая должна была поддержать врачей угнетаемых режимом и работающих вопреки системе. Большая часть денег на эту программу пошла не врачам, а на рекламные ролики на ТВ.

5. Координация Гуайдо с ООН изначально была слабой, потому что в окружении Гуйадо знали, что в ООН знают, кто на самом деле президент Венесуэлы. Поэтому предпочтение отдавалось структурам ОАГ, а не ООН.

6. В окружении Гуайдо проявлялись "безответственность" и "повышенный риск мошенничества". Гуайдо и его окружения пытались изменить сложившиеся отношение к ним в Вашингтоне, но потерпели неудачи, ввиду накапливающейся негативной фактуры по освоению средств "на борьбу с режимом". Согласно опубликованным еще в 2019-м году во Флориде данным https://venezuelanalysis.com/news/14545, значительную часть средств потратили не на свержение режима, а на пятизвездочные отели, рестораны, ночные клубы вечеринки и фуршеты. Помимо тех, которые просто разворовали. Например, разворовали деньги на поддержку венесуэльских дезертиров, которые бежали в Колумбию под обещания материальной помощи и будущих постов после свержения Мадуро, а в итоге оказались фактическими бомжами в чужой стране, так как деньги на их содержание до них не дошли. 60% продуктов поступивших в фонд Гуайдо от стран поддерживающих свержение Мадуро просто сгнило. Часть средств на продовольствие для венесуэльских детей обнаружились в Сомали (!) на счетах фиктивной организации.

7. В итоге, по данным USAID на апрель 2021-го года только 2% всех средств поступивших Гуайдо и его окружению (всего 507 млн. долларов https://www.telesurenglish.net/news/Humanitarian-Aid-for-Venezuela-Was-Used-Fraudulently-USAID-20210716-0006.html) пошли на помощь тем, кому они формально предназначались. USAID не знает, куда делись 497 млн. долларов. Собственно, с такой эффективностью работы нет ничего удивительного в том, что попытки свержения Мадуро провалились. "Борцы за демократию" оказались неспособны подождать даже победы над режимом и начали воровать еще до того, как режим был свергнут. Само собой, никто не отчитывался о деньгах венесуэльского правительства, которые были фактически украдены у Венесуэлы с помощью США и переданы в распоряжении Гуайдо. Есть серьезные подозрения, что их постигла та же участь, что и американские гранты.

6. Остаются вопросы относительно курировавших предоставление этих денег USAID и OFDA. Они сейчас делают вид, что не причем и не знают, где деньги. Но почему то есть ощущение, что такое воровство могло осуществляться, если окружение Гуайдо делилось с кем надо, в результате чего Вашингтон закрывал глаза на происходящее, даже после того, как уже в 2019-м году появились первые сообщения (причем фактические) о разворовывании средств на борьбу с режимом.

То, что такие материалы стали появляться. можно рассматривать как подготовку почвы для избавления от дискредитированного Гуайдо и поиска новой удобной марионетки, которая пока еще не столь явно замарала "демократические одежды".

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