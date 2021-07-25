 

Россия получила вторую медаль на Олимпиаде в Токио

25.07.2021, 4:10, Новости дня
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Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.

В поединке за третье место он одолел аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана со счетом 15:10, передает РИА «Новости». 

Это вторая медаль для сборной РФ на Олимпиаде. Первую принесла команде Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии прошла 23 июля. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступать российские спортсмены будут под флагом Олимпийского комитета РФ и без гимна страны, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского.



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