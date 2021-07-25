Трамп раскритиковал Олимпиаду за участие мужчин в женском спорте

Олимпиада «испортилась» из-за участия мужчин в женском спорте, сообщил бывший президент США Дональд Трамп.

Как сообщил Трамп, «люди меньше всего хотят, чтобы мужчины соревновались в женском спорте». Он предсказал, что «очень скоро» уже нельзя будет увидеть «соревнующихся женщин». «Они отбирают ваши права! Это движение за права женщин, такого позволять нельзя!» – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп сказал, что «они это позволили теперь и на Олимпийских играх, Олимпийские игры тоже испортились». Как сообщил Трамп, будь он тренером, то «не стал бы разговаривать со слишком большим количеством женщин – такими, какими мы их знаем».

Он также обругал баскетболиста Леброна Джеймса, с которым он публично враждовал. Трамп заявил: «Люди задаются вопросом, каким бы был Леброн Джеймс, если бы он сделал себе операцию».

Напомним, трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Хаббард была мужчиной под именем Гэвин до 35 лет и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг.

В американском штате Миссисипи запретили трансгендерам участвовать в соревнованиях среди женщин, которые организуют местные учебные заведения. Во Флориде студентам-трансгендерам также запретили заниматься женскими видами спорта.