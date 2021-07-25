 

BMW сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве

25.07.2021, 4:10, Новости дня
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В Москве автомобиль BMW сбил 15-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, информирует столичная Госавтоинспекция.

Девочка доставлена в больницу с «ушибами конечностей». ДТП произошло в столичном районе Марьино, передает Агентство городских новостей «Москва».

Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября.



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