BMW сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве

В Москве автомобиль BMW сбил 15-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, информирует столичная Госавтоинспекция.

Девочка доставлена в больницу с «ушибами конечностей». ДТП произошло в столичном районе Марьино, передает Агентство городских новостей «Москва».

Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября.