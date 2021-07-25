BMW сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Москве автомобиль BMW сбил 15-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, информирует столичная Госавтоинспекция.
Девочка доставлена в больницу с «ушибами конечностей». ДТП произошло в столичном районе Марьино, передает Агентство городских новостей «Москва».
Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября.
Смотреть комментарии → Комментариев нет